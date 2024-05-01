Синдром раздражённого кишечника (СРК) является наиболее распространённым заболеванием пищеварительной системы. Терапевт Алексис Миссик перечислил продукты, которые могут усугубить симптомы.

Молочные продукты. Это связано с тем, что многие пациенты страдают непереносимостью лактозы. Чеснок и лук. Кишечнику может быть трудно их расщепить, что может вызвать задержку газов и болезненные спазмы. Глютен. Довольно часто у людей с СРК наблюдается и непереносимость глютена — белка, который присутствует в ряде различных зерновых. Брокколи и цветная капуста. Эти овощи нелегко переваривать даже людям, не страдающим синдромом раздражённого кишечника. Поэтому, если их съест человек с СРК, сложное пищеварение может привести к задержке газов и запорам. Нерастворимая клетчатка. Клетчатку можно разделить на растворимую и нерастворимую, причём последняя вызывает (или ухудшает) диарею у многих больных СРК. Шоколад. В этом продукте много сахара и кофеина, их сочетание вызывает запоры у многих людей с синдромом раздражённого кишечника. Кофеин. Напиток стимулирует кишечник, что может вызвать диарею. Газированные напитки. С этим напитком человек поглощает лишний газ, в итоге это может вызвать вздутие живота, застой газов и запор. Алкоголь. Он обезвоживает организм, влияет на функцию печени и может негативно сказаться на пищеварении здорового человека.