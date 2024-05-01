Стресс приводит к неизлечимым шрамам на сердце. Врач объяснил, почему это не метафора

Врач Бузиашвили: инфаркты и стресс вызывают реальные шрамы на сердце. Во многих песнях поется о шрамах на сердце, которые остаются после печального расставания или предательства. Но специалист заявил, что это не просто красивая метафора, а вполне грустная реальность. Поэтому каждый раз, когда что-то заставляет нервничать и переживать, оно наносит двойной удар.

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Во многих песнях поется о шрамах на сердце, которые остаются после печального расставания или предательства. Но специалист заявил, что это не просто красивая метафора, а вполне грустная реальность. Поэтому каждый раз, когда что-то заставляет нервничать и переживать, оно наносит двойной удар.

Шрамы на сердце — правда?

Как рассказал заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили, при инфарктах образуются крупные шрамы на сердце, а при стрессах — небольшие. В таком случае мышечная ткань органа заменяется соединительной из-за недостаточного поступления в них крови.

Как понять, что есть проблемы с сердцем

По словам врача, барахлить моторчик может начать в любом возрасте и состоянии организма. Поэтому нужно обращать внимание на симптомы и бежать в больницу, если их у себя заметили, сообщил aif.ru.

Боль, которая усиливается при физической нагрузке и проходит в состоянии покоя; Одышка; Отёки ног; Частое или нерегулярное сердцебиение.

Витамин против сердца

Ранее американские учёные выяснили, какой витамин может посадить сердце. Узнать об этом можно здесь.