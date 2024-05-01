Частый метеоризм может вызвать нехватку витаминов. Врач объяснила, как это работает

Врач Помойнецкая: дефицит витаминов может развиться из-за частых газов. Вздутие живота само по себе очень неприятное явление, но оно как будто бы не приводило ни к каким серьёзным последствиям. Однако на самом деле всё оказалось совсем не так. По словам специалистки, если игнорировать частый метеоризм, то можно спокойно дождаться нехватки полезных веществ в организме. Как так?

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Вздутие живота само по себе очень неприятное явление, но оно как будто бы не приводило ни к каким серьёзным последствиям. Однако на самом деле всё оказалось совсем не так. По словам специалистки, если игнорировать частый метеоризм, то можно спокойно дождаться нехватки полезных веществ в организме. Как так?

Почему возникает вздутие живота?

По словам гастроэнтеролога Ольги Помойнецкой, вздутие — довольно популярная проблема, которая особенно часто появляется после каких-нибудь посиделок или застолий. Обычно его вызывает слишком большой объём съеденного, с которым не может справиться ферментная система, или конкретный продукт из списка, например:

Горох или чечевица; Соевые продукты; Яблоки, персики, виноград; Продукты, богатые фруктозой; Мучные изделия; Газированные напитки; Орехи; Чеснок; Любая капуста; Неправильное сочетание продуктов.

Если метеоризм возник не разово, а начал буквально преследовать, то стоит определиться с причинами и их устранить. Потому что помимо постоянно дискомфорта он может принести и дефицит витаминов.

Вздутие живота и нехватка витаминов

Как это работает? Специалистка объяснила, что при вздутии живота газы мешают пище контактировать со слизистой, расщепляться и усваиваться. Поэтому из съеденных продуктов реальную пользу может принести только часть, а это приводит к дефициту витаминов и минералов.

Ранее терапевт Баранова рассказывала, когда метеоризм — процесс натуральный, а когда — уже признак болезни. Узнать больше можно в этом материале.