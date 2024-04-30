Врач раскрыла опасность переливания крови от близких родственников
Переливание крови от близких родственников небезопасно, поскольку у реципиента могут появиться гемолитические осложнения, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный врач ГБУЗ «Станция переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы» Ольга Майорова. В связи с этим предпочтительно донорство генетически неблизких людей, отметила специалист.
Переливания от близких родственников являются небезопасными, потому что могут возникать осложнения, могут возникать гемолитические осложнения, поэтому, наоборот, кровь берется от генетически неблизких людей, — объяснила Майорова.
Она также рассказала, что людям с гепатитом В и С, СПИДом, туберкулезом, соматическими заболеваниями и бронхиальной астмой противопоказано сдавать кровь на донорство. Врач при этом отметила, что гепатит А противопоказанием к этому больше не является.
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