Как пандемия коронавируса привела к росту в мире числа детей с избыточным весом

Пандемия коронавируса косвенно вызвала резкий рост детского ожирения, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Меры, принятые в области здравоохранения во многих странах мира, побудили людей большую часть времени оставаться дома. Примерно для трети детей это сопровождалось увеличением времени, проведенного перед экраном, а 28 процентов из них меньше занимались спортом в течение недели, говорится в докладе ВОЗ, который цитирует информационное агентство Belga.

ВОЗ основывает свои выводы на анализе данных, касающихся более чем 50 тысяч детей из 17 европейских стран. В частности, в Италии, Португалии, Турции и Румынии родители до и во время пандемии COVID-19 заполняли анкеты об образе жизни своих детей в возрасте от семи до девяти лет. Это позволило ученым в развитии наблюдать за изменениями, произошедшими с детьми.

Исследование подтвердило выводы ученых, что сидение дома во время пандемии ухудшило физическую форму детей. Процент детей с нормальным весом, по мнению родителей, снизился с 82 до 73 процентов. При этом процент детей, имеющих избыточный вес в глазах родителей, в исследованных странах увеличился вдвое и вырос с 8 до 16 процентов.

Предыдущие исследования уже показали, что многие дети и подростки также хуже себя чувствовали во время пандемии. Это исследование подтверждает другой вывод: каждый пятый ребенок в Европе чаще грустил во время пандемии, каждый четвертый чаще чувствовал себя одиноким.