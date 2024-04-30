Назван неочевидный рассадник инфекций и грибков в торговых центрах

Массажные кресла в торговых центрах могут быть источниками бактерий, вирусов или грибковых инфекций без регулярной очистки, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Кроме того, при их использовании существует серьезный риск заражения насекомыми-паразитами.

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Массажные кресла в торговых центрах могут быть опасны. Есть большой риск заражения в таких общественных местах насекомыми-паразитами. А если кресла не подвергаются регулярной очистке и дезинфекции, они также могут стать источником передачи бактерий, вирусов или грибковых инфекций, — предупредила биолог.

Лялина добавила, что используемые при изготовлении массажных кресел материалы могут вызывать аллергические реакции на коже. Аналогичный эффект может проявиться и из-за дезинфекционных средств, которыми их обрабатывают. При использовании массажных кресел также есть риск травмирования, если оно не было настроено корректно.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, владельцам и операторам торговых центров следует обеспечивать правильную установку, обслуживание, а также и проводить инструктаж по использованию массажных кресел. Предоставление средств для дезинфекции пользователям перед использованием массажных кресел поможет минимизировать риск передачи бактерий и вирусов, — заключила Лялина.

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