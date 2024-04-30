Как можно спастись от энцефалита после укуса клеща

Вирусолог Викулов: после укуса энцефалитного клеща есть 7-10 дней для принятия мер. Викулов добавил, что к специалистам нужно обращаться как можно быстрее.

Глава НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что после укуса энцефалитного клеща нужно применять меры в течение 7-10 дней.

По словам эксперта, если клещ присосался, а после установили, что это клещ, зараженный вирусом клещевого энцефалита, есть максимально 14 дней. Однако лучше в ближайшие 7-10 дней предпринять необходимые действия, которые направлены на профилактику, уточнил Викулов.

Вирусолог добавил, что необходимо проконсультироваться с инфекционистом, он может назначить иммуноглобулин для профилактики энцефалита. Он призвал обращаться к специалистам как можно быстрее.

Ранее эксперт рассказала, стоит ли прививаться от укусов клещей.