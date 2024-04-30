Лучший напиток, который избавляет от запоров

Недостаток клетчатки, обезвоживание или употребление большого количества обработанных пищевых продуктов могут привести к запору. И, кроме воды, помочь в решении этой проблемы может один напиток.

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Один из лучших напитков для облегчения запоров — кофе. Хотя если вы его не любите, то можете выпить черносливовый сок.

Есть несколько причин, почему сразу после утреннего кофе многие из нас ходят в туалет «по большому». Прежде всего, этот напиток оказывает влияние на пищеварительную систему. В частности, он, по словам Лорен Манакер, магистра медицинских наук, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта, заставляет мышцы толстой кишки сокращаться. Обычно это приводит к дефекации.

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Также естественная кислотность кофе может увеличить выработку кислоты в желудке. Это ещё сильнее влияет на пищеварение.

Кофе как с кофеином, так и без содержит кислоты, повышающие уровень гормона гастрина. Данный гормон может усиливать мышечные сокращения, вызывающие испражнения.

Для многих людей стимулировать дефекацию может также просто употребление тёплой жидкости по утрам.

Если же вам кофе не нравится, попробуйте вместо него черносливовый сок.

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