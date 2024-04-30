Какие продукты опасней жирного мяса и майонеза

Магазинные соусы с избытком рафинированного растительного масла не рекомендуется употреблять людям, страдающим заболеванием поджелудочной железы.

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По словам эндокринолога Екатерины Янг, также стоит быть осторожней и с рафинированными углеводами. Магазинные снеки, хлебцы с добавками, белые багеты, булочки могут сильно перегрузить организм.

Чтобы обезопасить себя, сберечь сердце и сосуды, важно помнить и про количество в рационе простых углеводов.

Развитие сахарного диабета второго типа провоцирует серьезные повреждения многих органов (сердца, сосудов, почек). Также «страдает» нервная система, пишет специалист в своем Telegram-канале.

Появлению диабета предшествует состояние, которое специалисты называют преддиабетом. Одна из причин - большое количество углеводов на столе (быстрые каши, изделия из белой муки, белый рис).

В рационе питания обязательно должно быть достаточное количество клетчатки - помидоры, огурцы, сладкий перец, всевозможная зелень.

Ранее эндокринолог назвала безопасную порцию шашлыка для организма.