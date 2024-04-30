В Стокгольме расследуют вспышку оспы обезьян

Управление здравоохранения Швеции проводит расследование по поводу вспышки mpox (новое наименование оспы обезьян) в Стокгольме. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

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Необычно большое количество случаев заболевания было зарегистрировано в апреле. Речь идет о десятке пациентов, все они заразились в Швеции.

Заболевание в основном отмечено у мужчин, имеющих партнеров того же пола, а также при тесном физическом контакте.

"Как и прежде, мы рекомендуем людям с более высоким риском заражения пройти вакцинацию против оспы", - прокомментировал заместитель государственного эпидемиолога управления Магнус Йислен.

Всем, кто мог иметь контакты с заразившимися mpox, настоятельно рекомендуется как можно скорее обратиться в учреждения системы здравоохранения.

Оспа обезьян, переименованная осенью 2022 года ВОЗ в mpox, встречается в основном в районах тропических дождевых лесов Центральной и Западной Африки. Но два года назад вспышки заболевания были отмечены и на других континентах. Как сообщила ВОЗ в конце прошлого года, более 900 случаев болезни mpox выявили в мире в ноябре 2023 года, а общее число заразившихся с начала 2022 года превысило 92,7 тыс., умер 171 человек. Сведения о заболевших поступили из 116 стран.

По состоянию на 30 ноября больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (31 070). Далее в первой десятке идут Бразилия (10 967), Испания (7 684), Франция (4 164), Колумбия (4 090), Мексика (4 071), Великобритания (3 867), Перу (3 812), Германия (3 779) и Китай (2 024). Всего на эти страны приходится 81,4% заболевших. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с mpox действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023. Он был отменен в связи со снижением заболеваемости.