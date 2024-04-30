Как стрессы отражаются на здоровье сердца

Душевные страдания могут оставить на сердце раны не только в поэтическом смысле, но и в медицинском.

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По словам заместителя директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академика РАН Юрия Бузиашвили в беседе с «АиФ», раны на сердце могут быть следствием перенесенных инфарктов.

Инфаркты, в свою очередь, также бывают разные: обширные, которые могут привести к смерти; очаговые, уносящие часть мышечной ткани сердца; и мелкие, возникающие вследствие стресса. Хотя они принципиально не меняют состояния человека, но оставляют «шрамы» на сердце на всю жизнь, отмечает врач.

При этом, несмотря на технический прогресс, основным методом исследования сердца остается электрокардиограмма, которая наиболее точно отражает его работу. Когда требуется подтвердить ишемическую болезнь или заболевания миокарда, назначаются современные методы исследования, такие как ЭХО кардиография, радиоизотопные методы и эндоваскулярное исследование сосудов сердца.

Основные симптомы сердечного недомогания включают боль, усиливающуюся при физической нагрузке и проходящую в покое, одышку, отеки ног, а также частное или нерегулярное сердцебиение. Любой новый симптом, особенно если его раньше не было, должен стать поводом для обращения к врачу, чтобы специалист мог оценить его опасность и предпринять необходимые меры.

Ранее медицинскую технологию, позволяющую существенно модернизировать операции на щитовидной железе, смягчая их последствия для голоса, разработали специалисты Пензенского госуниверситета, а также в Европе выявили уже несколько случаев смертоносной лихорадки Западного Нила.