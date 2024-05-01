Онколог предупредил о рисках рака кишечника у приверженцев «западной диеты»‎

Врач Иванов предупредил о рисках рака кишечника у приверженцев "западной диеты"
Новообразования в кишечнике могут появляться из-за неправильного питания. В зоне риска поклонники так называемой "западной диеты". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на главного врача клиники "Мамма", онколога, онкохирурга, химиотерапевта Антона Иванова.
По словам эксперта, для "западной диеты" характерно употребление продуктов с высоким содержанием сахаров, насыщенных жиров, а также красного мяса, хлебобулочных изделий. Сами продукты - это зачастую полуфабрикаты и снеки. Главный минус такого питания - слишком малое содержание пищевых волокон.
Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний кишечника, эксперт советует регулярно употреблять злаки, семена, цельнозерновые продукты, овощи, зелень и бобовые культуры.
В таких продуктах содержатся витамины А, С, Е, бета-каротин, селен, фолиевая кислота, фитоэстрогены и флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами и защищающими организм от ряда вредных веществ. Также они способствуют здоровому пищеварению. А недопущение запоров, отмечает Иванов, - это один из главных способов профилактики заболеваний кишечника, в том числе и онкологических