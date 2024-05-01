Онколог предупредил о рисках рака кишечника у приверженцев «западной диеты»‎

Новообразования в кишечнике могут появляться из-за неправильного питания. В зоне риска поклонники так называемой "западной диеты". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на главного врача клиники "Мамма", онколога, онкохирурга, химиотерапевта Антона Иванова.

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По словам эксперта, для "западной диеты" характерно употребление продуктов с высоким содержанием сахаров, насыщенных жиров, а также красного мяса, хлебобулочных изделий. Сами продукты - это зачастую полуфабрикаты и снеки. Главный минус такого питания - слишком малое содержание пищевых волокон.

Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний кишечника, эксперт советует регулярно употреблять злаки, семена, цельнозерновые продукты, овощи, зелень и бобовые культуры.

В таких продуктах содержатся витамины А, С, Е, бета-каротин, селен, фолиевая кислота, фитоэстрогены и флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами и защищающими организм от ряда вредных веществ. Также они способствуют здоровому пищеварению. А недопущение запоров, отмечает Иванов, - это один из главных способов профилактики заболеваний кишечника, в том числе и онкологических