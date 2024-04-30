Врач-психиатр объяснил рост числа пациентов с психическими расстройствами

Такая тенденция наблюдается в мире последние 40 лет. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михаил Тетюшкин предположил, что она вызвана происходящими в мире событиями, а также повышением интереса к ментальному здоровью.

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«Количество психоэмоциональных расстройств растёт не только в этом году, но и последние лет сорок. То, что в конкретном году произошли скачкообразные увеличения, может быть связано с внешними обстоятельствами самого разнообразного геополитического характера. Количество пациентов у нас увеличивается — это абсолютно точно. У нас есть объективная причина, также люди чаще обращаются за помощью. Есть мода на обращение к психологам, растущее понимание того, что ментальное здоровье — это тоже здоровье. Люди понимают, что проблема может существовать и не решается тем, что надо взять себя в руки, пойти работать или выйти замуж, а зачастую требует вмешательства специалиста. Сейчас нормально для многих стран западной цивилизации следить за здоровьем, если человека не устраивает его качество, то обращаться за помощью, не дожидаясь больших проблем. Это может быть использовано не только во благо, но и для извлечения прибыли. Любимая тема — big pharma, всех подсаживают на медикаменты».

Ранее эксперты заявили о росте на 40% числа пациентов с психическими заболеваниями в США. Это результаты исследований за последние пять лет, говорится в докладе некоммерческой организации Fair Health.

Наиболее сильный рост числа диагностированных психических заболеваний — на 57,4% — зафиксирован в категории пациентов старше 65 лет. На втором месте американцы от 23 до 30 лет и от 31 до 40 лет. В этих двух группах число заболеваний за пять лет выросло на 44,1%.