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Как хламидиоз влияет на секс, рассказали тюменские врачи

Анаит Маркарян врач-акушер-гинеколог рассказала, чем опасен хламидиоз, какие симптомы свидетельствуют о его наличии и какие существуют меры профилактики

Как хламидиоз влияет на секс
© Unsplash

Хламидиоз – это инфекционное заболевание, передающееся половым путем, возбудителем которого являются грамотрицательные микроорганизмы – бактерии класса хламидии.

Симптомы хламидиоза:

  • общая слабость;
  • периодическое небольшое повышение температуры;
  • боль и жжение при мочеиспускании;
  • зуд и покраснение половых органов;
  • стекловидные выделения из половых путей.
«Хламидийная инфекция опасна тем, что оказывает влияние на репродуктивную функцию как у женщин, так и мужчин. Хламидии образуют спайки, поднимаясь из шейки матки в маточные трубы, как внутри, так и снаружи маточных труб. Возможные последствия хламидиоза у женщин – трубное бесплодие и внематочная беременность», – рассказала Анаит Маркарян, врач-акушер-гинеколог Областной больницы №19.

Врач добавила, что важно помнить, о том, что профилактика – лучший способ борьбы с инфекцией. К профилактическим методам можно отнести:

  • регулярное обследование и своевременное лечение половых партнеров;
  • контрольное обследование после лечения в установленные сроки и воздержание от полового акта во время лечения.

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