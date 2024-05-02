Врач-невролог предупредил клиентов остеопатов о риске полного паралича

В ряде случаев после грубых манипуляций с телом человек может утратить способности передвигаться и ходить в туалет. Грыжи есть у всех, важно не усугубить ситуацию.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

«Хиропрактика, мануальная практика и остеопатия — очень вредные медицинские услуги, они не должны быть легальны. Максимум — качественный глубокий массаж. Хиропрактики не могут ни по рентгену, по томографии, МРТ сделать достоверное заключение, что допустимо и что нельзя. Эти люди оказывают практику полезного массажа, если он не приводит к дислокации костных образований. Нельзя хрустеть позвонками, пытаться вправить — эта практика преступная и очень опасная. В 1999 году был принят благоразумный закон, который обязывал врачей, имеющих диплом без ординатуры, прежде чем приступать к хиропрактике, остеопатии, получить специализацию по неврологии. Сейчас практикой весьма деликатной и опасной занимаются люди вообще без дипломов врача, не говоря о том, чтобы быть сертифицированным специалистом по неврологии. Это недопустимо, поскольку вред можно нанести ужасающий. Хороший и грамотный массаж полезен, он расслабляет, улучшает кровоснабжение. У многих людей есть нестабильное состояние позвоночника, есть люди с повреждёнными связками. Чрезмерные усилия могут привести к тетраплегии, полному параличу человека, отсутствию движения во всех четырёх конечностях. У всех есть грыжи. У некоторых они упираются в спинной мозг вплотную. Достаточно смещения на десятую долю миллиметра, чтобы человека парализовало совершенно по меньшей мере, чтобы у него отказали нижние конечности, и он утратил контроль над витальными функциями или функциями отправления естественных потребностей».

Ранее остеопат предупредил о риске развития грыжи из-за походов к неквалифицированным врачам. Речь идёт о мануальных терапевтах, оказывающих «неправильное» воздействие на тело пациента, рассказал врач Владимир Животов.