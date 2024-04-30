Почему дергается глаз, и как это прекратить

Внезапное подергивание века может стать причиной беспокойства для многих, независимо от их возраста. Общественная Служба Новостей выяснила, почему происходит это неприятное явление и как с ним бороться.

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Офтальмологи определяют непроизвольное сокращение мышцы века как миокимию, которая вызывает дискомфорт и неуверенность. Этот нервный тик может быть признаком наличия проблем в организме, поэтому важно обратиться к специалисту за консультацией и обследованием.

Существует несколько причин возникновения нервного тика. Одной из них является перенапряжение мышц лица, вызванное недосыпанием или физическими и умственными перегрузками. Переутомление, употребление алкоголя, стресс, высокая концентрация кофеина и дефицит некоторых витаминов также могут спровоцировать это состояние.

А вот, если к нему добавятся другие симптомы, такие как тряска рук, головная боль или нарушение координации движений, здесь уже необходимо обратиться к неврологу.

Для предотвращения нервного тика рекомендуется снизить употребление кофеина и алкоголя, следить за режимом сна и отдыха, избегать стрессов и физических перегрузок, а также вести здоровый образ жизни.

Если самостоятельные усилия не приносят улучшений, важно обратиться к врачу для дальнейшего обследования и назначения лечения.

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