Семь предупреждающих признаков дефицита железа

Железо играет ключевую роль в транспортировке кислорода, а его дефицит может крайне негативно сказаться на здоровье человека. Диетологи рассказали, как распознать недостаток железа в организме.

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Без достаточного количества этого микроэлемента наш организм не может производить достаточное количество здоровых эритроцитов, что приводит к состоянию, известному как железодефицитная анемия. Оно может проявляться в виде усталости, слабости и снижения способности концентрироваться. Всемирная организация здравоохранения признала железодефицитную анемию наиболее распространённым дефицитом питательных веществ в мире, этим заболеванием страдают 30% населения.

Итак, наиболее распространёнными признаками недостатка железа в организме являются: