Эта неоднозначная привычка защищает мужчин от рака простаты

К мастурбации можно относиться по-разному — кто-то не видит в эпизодическом самоудовлетворении ничего зазорного, а кто-то приравнивает его к эмоциональной измене, мол, нечего засматриваться на порноактрис при живой жене/девушке. Тем не менее эксперты не устают повторять — если мужчина не злоупотребляет соло-оргазмами, такая неоднозначная привычка может оказаться весьма полезной для здоровья, особенно в условиях дефицита секса.

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«Частая эякуляция в разумных пределах, безусловно, не приносит вреда и, вероятно, приносит пользу — следовательно, должна быть частью здорового образа жизни мужчины», — Дэниел Келли, специалист в области биохимии для журнала Conversation.

Исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что у мужчин, которые эякулировали 21 раз в месяц, вероятность заболеть раком простаты была на 31% ниже, чем у тех, кто эякулировал 4-7 раз в месяц. При этом повод для семяизвержения значения не имел. Таким образом, если мужчина полностью воздерживается от самоудовлетворения, ему нужно совершить порядка двух десятков половых актов в месяц в целях профилактики онкологии.

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