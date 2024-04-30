Некоторые признаки инсульта читаются лучше, чем другие, включая нарушения речи или опущенные уголки рта. Но другие симптомы не столь очевидны и могут наблюдаться даже тогда, когда человек ест. Затруднения при глотании или дисфагия обычно служит индикатором инсульта. Выражается это ощущением застрявшей еды в горле, пищеводе или груди.

Под данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, признаки инсульта включают:

Кашель или удушье во время приёма пищи или питья;

Подъём еды к носу;

Ощущение застрявшей в горле или груди пищи;

Хрипы в голосе во время приёма пищи или питья.

У больных могут также наблюдаться обильное слюноотделение или проблемы с пережёвыванием пищи. Инсульт также приводит к потере веса, обезвоживанию организма или повторяющимся инфекциям дыхательных путей. Какие-то симптомы инсульта могут исчезнуть довольно быстро, буквально за день, что означает наличие транзиторной ишемической атаки (TIA). Специалисты рассматривают её в качестве чрезвычайной ситуации для принятия мер по предотвращению следующего приступа.

Идентификаторы инсульта

Различаются от человека к человеку, но возникают внезапно. Симптомы зависят от части головного мозга, затронутого кровоизлиянием и повреждением сосудов.

Лицо

При улыбке наблюдается асимметрия, одна сторона лица как будто «упала» - глаз и уголок рта опущены.

Руки

Невозможность двигать конечностями вследствие слабости или онемения.

Речь

Слова могут произноситься невнятно или искажённо. Окружающие с трудом различают то, что говорит больной.

Осведомлённость об этих симптомах даст возможность быстро среагировать и немедленно вызвать скорую помощь, если вы живёте с человеком из группы риска. К ним относятся те, у кого диагностирован диабет, или те, кто страдают от повышенного кровяного давления.

Другие симптомы

Но есть и другие признаки надвигающегося или уже случившегося инсульта. Они включают: