Врач рассказал об опасности переливания крови от близких родственников

В этом случае у реципиента могут возникнуть гемолитические осложнения.

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Поэтому предпочтительно донорство генетически неблизких людей. Об этом в эфире радиостанции «‎Говорит Москва»‎ сообщила главный врач ГБУЗ «‎Станция переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы»‎ Ольга Майорова.

«Переливания от близких родственников являются небезопасными, потому что могут возникать осложнения, могут возникать гемолитические осложнения, поэтому, наоборот, кровь берётся от генетически неблизких людей. Хотя по случайности может попасть человеку, который пришёл с донором-родственником»‎.

Постоянные противопоказания к донорству — это, в частности, гепатит В и С, СПИД, туберкулёз, соматические заболевания, бронхиальная астма. При этом гепатит А больше не считается основанием для медотвода, отметила Майорова.

«Противопоказаний очень много. Теперь гепатит А противопоказанием не является. Гепатит B и С или СПИД, туберкулёз и некоторые другие тяжёлые инфекционные заболевания являются абсолютными противопоказаниями к донорству. Соматические заболевания, пациенты, имеющие бронхиальную астму, — всё это постоянные отводы»‎.

Врач также отметила, что скрывать заболевания перед сдачей крови бессмысленно. Специалисты всегда проверяют медицинские данные потенциальных доноров.

Ранее эксперт рассказал о пользе донорства для организма. После сдачи крови происходит обновление клеток. Мужчинам рекомендуется проходить процедуру не более пяти раз в год, женщинам — не более четырёх, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Станислав Давыдов.