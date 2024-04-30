По словам доктора медицинских наук Нины Вишневской, храп приводит к неполноценному сну, вследствие чего снижается иммунитет. При этом увеличивается риск развития сердечных заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта.

Причинами храпа могут быть искривления носовых перегородок, узкие носовые проходы, увеличенные гланды. Женщины пожилого возраста, по мнению медика, храпят из-за гормональных изменений в организме.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности Пермского политеха считает, что избавиться от храпа можно после выявления причин его появления. Например, хирургических вмешательств по изменению носовых патологий.

«Поддерживать тонус мышц мягкого неба, языка и глотки помогут специальные упражнения. В аптеках продаются также спреи от храпа, которые поддерживают мышцы носоглотки», - советует Вишневская.

Ранее ученые назвали продукты, которые помогают бороться с храпом.