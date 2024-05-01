Начало садово-огородного сезона обычно сопровождается всплеском «дачных инфарктов». О том, как избежать сердечно-сосудистых катастроф при работе в огороде, рассказала в соцсетях врач-кардиолог Валентина Балина.

По словам врача, когда люди, отвыкшие за зиму от больших физических нагрузок, активно берутся за тяжелую работу, это становится для организма сильным стрессом.

«Поэтому тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, необходимо минимизировать дачный труд. Категорически запрещен перенос тяжестей более 5 кг, копание земли, если это прополка – то только в положении сидя», – предупредила специалист.

При выезде на дачу на несколько дней обязательно нужно собрать свою аптечку, добавить в нее лекарства «скорой помощи» для приема в экстренных случаях, отметила Балина.

Если во время работы на даче появились боли и давление за грудиной, головокружение, нарушилось сердцебиение, побледнела кожа, необходимо отдохнуть в прохладном помещении.

«Если симптомы не проходят в течение 10-15 минут, следует незамедлительно принимать меры», – пояснила Балина.

Кроме того, пожилым людям нельзя находиться за городом в одиночестве. Кардиолог подчеркнула, что рядом обязательно должны находиться те, кто сможет оперативно помочь, в том числе вызвать бригаду скорой помощи.

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