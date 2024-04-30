Как снизить уровень сахара в крови быстро и эффективно

Высокие значения сахара в крови свидетельствуют об имеющихся проблемах в организме. Особый контроль за глюкозой требуется людям в преддиабетическом состоянии или уже страдающим диабетом. Клео.ру предлагает разобраться, как быстро понизить сахар в крови и какими способами можно добиться лучших результатов.

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В человеческом организме ежесекундно происходят сложные биологические процессы. И если на некоторых этапах происходят сбои, то организм сразу же дает сигналы о появлении проблем. Повышение глюкозы в крови может выражаться следующими симптомами:

Жажда или голод;

Резкие изменения веса;

Сухость кожи, появление грибковых инфекций;

Резкая перемена температуры тела;

Частое мочеиспускание;

Ухудшение зрения;

Изменение поведения, повышенная агрессия;

Снижение полового влечения;

Пищеварительные расстройства;

Перепады артериального давления;

Плохая регенерация.

Рост уровня сахара в крови в основном связан с неспособностью организма вырабатывать инсулин или снижением этой функции. В нормальном состоянии концентрация глюкозы составляет 5,6 ммоль/л и ниже.

Если анализы показывают значения выше, но до 7 ммоль/л, то это свидетельствует о преддиабетическом состоянии. В современном мире оно является достаточно распространенным, но указывает на опасности, которые происходят в организме. Если вовремя не принять меры и не изменить свой образ жизни, то риск развития диабета будет очень высоким.

В случае, когда сахар в крови превышает 7 ммоль/л в течение нескольких замеров, то пациенту ставят диагноз «диабет». Такие состояние уже требует лечения и регулярного контроля уровня глюкозы. Сахарный диабет вызывает сосудистые осложнения, которые провоцируют инфаркты и инсульты, приводят к образованию гангрены и дальнейшим ампутациям. Высокий уровень сахара повреждает иммунную систему, в результате чего человек становится более восприимчивым к различным болезням.

Повышение уровня сахара может возникать по таким причинам:

Нарушения в работе эндокринной системы;

Ослабленный иммунитет из-за инфекций;

Избыточный вес и низкая физическая активность;

Заболевания печени;

Пищевые расстройства;

Стрессы;

Злоупотребление алкоголем;

ПМС.

Важное дополнение

Контролировать уровень сахара важно для каждого человека. Здоровым людям и имеющим преддиабетическое состояние наблюдение поможет своевременно принимать меры, чтобы не развился диабет. А для диабетиков постоянные замеры глюкозы просто необходимы во избежание осложнений для сосудов и нервной системы, развития необратимых процессов. Чтобы такого не происходило, следует знать, как снизить уровень сахара в крови, и пользоваться этими методами.

Эффективные способы быстро понизить сахар в крови

Существует лишь несколько способов, как быстро понизить сахар в крови. Но перед их применением стоит удостовериться, что уровень глюкозы действительно повышен. Так, сильная жажда, усталость или агрессия могут иметь совершенно другие причины. В таком случае снижение гликемического показателя не исправит положение, а может даже нанести вред здоровью.

Итак, самые быстрые способы снизить глюкозу в крови:

Ввести инсулин. Это важно делать тем, кому уже назначена инсулинотерапия. Вводить себе лекарства, не прописанные врачом, опасно для здоровья и жизни.

Подвигаться, размять мышцы. Физические упражнения эффективно тратят энергию, за выработку которой отвечает глюкоза. Небольшая прогулка и заряда помогут быстро снизить сахар в крови, если он повышен.

Выпить побольше воды. При обезвоживании уровень глюкозы повышается. Нормальное количество жидкости, выпиваемое в течение всего дня, помогает снизить концентрацию, стабилизировать метаболизм и обеспечить выведение продуктов распада белка.

Важное дополнение

Следует понимать, что уровень сахара необходимо держать в норме не только в определенные дни месяца или перед сдачей анализов, а регулярно, в течение всей жизни. Это особенно важно для диабетиков и преддиабетиков. Необходимо пересмотреть свое отношение и к рациону, и к образу жизни.

Следующие советы помогут снизить уровень сахара в крови в долгосрочной перспективе, и выполнять их можно даже в домашних условиях:

Придерживайтесь активного образа жизни. Регулярная физическая активность помогает снизить вес, нормализовать уровень глюкозы, улучшить обмен веществ, избавиться от стресса.

Употребляйте овощи с минимальным количеством крахмала. Рекомендуется отдавать предпочтение капусте, огурцам, моркови, шпинату. А вот картофель и кукурузу стоит исключить из рациона.

Добавляйте корицу при готовке. Эта пряность стимулирует выработку инсулина в поджелудочной железе.

Используйте ненасыщенные жиры. Жиры являются важным элементом для функционирования организма. Однако не все они одинаково полезны. «Полезные» ненасыщенные жиры находятся в орехах, жирной рыбе, оливковом масле. «Вредными» насыщенными жирами богаты мясные и молочные продукты.

Откажитесь от жестких диет в пользу полноценного рациона. Сильные ограничения в продуктах могут быть эффективными в краткосрочной перспективе для похудения, но вряд ли помогут в борьбе с высоким сахаром. Вместо этого лучше воспользоваться пищевыми программами с упором на здоровое питание.

Считайте калории и БЖУ в продуктах. Современные приложения для телефона помогают быстро и точно определить калорийность любого блюда. В первые месяцы подсчет калорий для каждой тарелки могут угнетать, но впоследствии эта процедура станет обыденной.

Откажитесь от алкоголя. Он дополнительно нагружает печень, способствует обезвоживанию и мешает организму регулировать концентрацию сахара в крови.

Бросьте курить. Никотин воздействует на клетки, снижая их восприимчивость к инсулину. Помимо этого, он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышая риск осложнений при повышенной глюкозе.

Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой. Она замедляет усвоение сахара, тем самым снижая его уровень. Помимо этого, клетчатка нормализует пищеварение, уменьшает всасывание жиров, притупляет чувство голода за счет длительного переваривания.

Регулярно проходите обследование у лечащего врача. Специалиста поможет выявлять проблемы на ранней стадии на основании анализов и обследований. В случае необходимости врач порекомендует эффективные методы лечения, пропишет необходимые лекарства и даст ценные советы по ведению образа жизни.

Важное дополнение

Клео.ру напоминает, что самодиагностика и самолечение опасны для здоровья. Лекарства, которые принимаются без назначения врача, могут показать неправильную картину при диагностике. Специалисту будет сложнее назначить правильное лечение с учетом всех факторов.

Подведём итог

О том, как быстро понизить сахар в крови, следует знать не только людям, страдающим диабетом, но и находящимся в преддиабетическом состоянии. Контроль за уровнем глюкозы и своевременные меры помогут нормализовать работу организма и улучить самочувствие.