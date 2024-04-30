Стало известно, какой подсластитель может навредить здоровью
Речь идет о неотаме. Проведенное исследование показало, что он может повредить кишечный эпителий, что в свою очередь приведет к гибели эпителиальных клеток.
Данный подсластитель негативно воздействует и на бактерии кишечника, пишет Frontiers in Nutrition.
Синдром раздраженного кишечника и сепсис, по мнению британских ученых, может также стать результатом регулярного приема неотама.
Аналогичные повреждения кишечника, как ранее доказал ученый этого же университета Хавови Чичгера, могут вызвать сукралоза, сахарин и аспартам.
Ранее врач Павлюк озвучила опасные последствия сахарозаменителей.