Стало известно, какой подсластитель может навредить здоровью

Речь идет о неотаме. Проведенное исследование показало, что он может повредить кишечный эпителий, что в свою очередь приведет к гибели эпителиальных клеток.

© Runews24.ru

Данный подсластитель негативно воздействует и на бактерии кишечника, пишет Frontiers in Nutrition.

Синдром раздраженного кишечника и сепсис, по мнению британских ученых, может также стать результатом регулярного приема неотама.

Аналогичные повреждения кишечника, как ранее доказал ученый этого же университета Хавови Чичгера, могут вызвать сукралоза, сахарин и аспартам.

Ранее врач Павлюк озвучила опасные последствия сахарозаменителей.