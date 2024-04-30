Может ли тест «палец к ладони» из TikTok выявить смертельную болезнь?

Daily Mail: тест «палец к ладони» не обязательно означает наличие аневризмы. Такой лайфхак для выявления серьёзной сердечной патологии пользователям TikTok предложил врач Джо Уиттингтон. Нужно развернуть руку ладонью вверх и подтянуть к ней большой палец. Если он выступает за противоположную сторону руки, с вероятностью 98% у вас аневризма, заявил врач. Работает ли этот способ на самом деле?

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Такой лайфхак для выявления серьёзной сердечной патологии пользователям TikTok предложил врач Джо Уиттингтон. Нужно развернуть руку ладонью вверх и подтянуть к ней большой палец. Если он выступает за противоположную сторону руки, с вероятностью 98% у вас аневризма, заявил врач. Работает ли этот способ на самом деле?

Что за тест «палец к ладони»

Такой тест придумали кардиологи из Йельского университета. Они обследовали 305 пациентов, которые ждали операцию на сердце.

Среди них было 93 пациента с аневризмой восходящей аорты. У 98% этих людей тест «палец к ладони» был положительным.

Причина такого феномена в недостатке коллагена. Это вещество помогает сосудам сохранять форму. Если его мало, сосуды могут со временем раздуваться, что и приводит к аневризме.

Насколько показателен тест

У большинства пациентов с аневризмой тест «палец к ладони» не показывает положительный результат, рассказал Daily Mail один из авторов исследования, почётный директор Института аорты в Йельской больнице Нью-Хейвен Джон Элефтериадес.

А вот у людей с положительным тестом высока вероятность наличия аневризмы, добавил он. Но если ваш тест окажется положительным, это не значит, что вы скоро умрёте от разрыва аорты. Просто нужно будет чуть внимательнее следить за здоровьем.

Как укрепить сосуды

Учёные из Университета Копенгагена в Дании нашли новый способ укрепить сосуды — интервальный бег. Оказалось, это полезнее, чем всё время держать один темп.

Эффективность показала система «10–20–30». Она предполагает, что человек 30 секунд бежит медленно, 20 — в умеренном темпе и 10 — максимально быстро.

Каждый интервал длится минуту и повторятся 3–5 раз. Перерыв составляет не больше 2 минут. За всю тренировку можно выполнить до 4 таких подходов.

Бег по такой системе быстрее насыщает кровь кислородом, что полезно для сердца и сосудов, подчеркнули учёные. К тому же такие тренировки повышают выносливость.