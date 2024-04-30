Незначительное изменение на коже может быть ранним признаком диабета
Одним из часто упускаемых из виду индикаторов потенциального преддиабета или диабета являются изменения кожи. Об этом предупреждает бариатрический хирург Максим Муканс.
Они могут дать ценную информацию о метаболическом здоровье человека. Многие люди не осознают, что определённые кожные заболевания могут быть связаны с такой проблемой, как резистентность к инсулину, которая является отличительной чертой преддиабета и диабета 2-го типа.
Одним из распространённых симптомов, связанных с этими состояниями, является потемнение кожи в определённых областях, особенно вокруг шеи, подмышек и паха. Это состояние, известное как чёрный акантоз, часто предполагает резистентность к инсулину и может возникнуть до развития диабета.
Чёрный акантоз — это не просто косметическая проблема, это потенциальный тревожный сигнал метаболической дисфункции.