Незначительное изменение на коже может быть ранним признаком диабета

Одним из часто упускаемых из виду индикаторов потенциального преддиабета или диабета являются изменения кожи. Об этом предупреждает бариатрический хирург Максим Муканс.

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Они могут дать ценную информацию о метаболическом здоровье человека. Многие люди не осознают, что определённые кожные заболевания могут быть связаны с такой проблемой, как резистентность к инсулину, которая является отличительной чертой преддиабета и диабета 2-го типа.

Одним из распространённых симптомов, связанных с этими состояниями, является потемнение кожи в определённых областях, особенно вокруг шеи, подмышек и паха. Это состояние, известное как чёрный акантоз, часто предполагает резистентность к инсулину и может возникнуть до развития диабета.

Чёрный акантоз — это не просто косметическая проблема, это потенциальный тревожный сигнал метаболической дисфункции.