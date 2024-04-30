Названы три продукта, которые для организма губительнее жирного мяса с майонезом

Одним из провокаторов появления проблем со здоровьем является стресс, который возникает в том числе из-за многочисленных запретов, которые человек сам себе устанавливает. Чаще всего это касается употребления ряда продуктов. Например, мяса. Большинство врачей отмечают, что белок обязательно должен быть в рационе, а полный отказ от мяса чреват опасными последствиями. Два-три раза в неделю мясо есть стоит.

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Другое дело, что те же шашлыки сопровождаются употреблением ряда вредных продуктов, которые могут "испортить" любое мясо.

Так, многие врачи сходятся во мнении, что употребление шашлыка с домашним майонезом допустимо - даже, если вы решили придерживаться здорового образа жизни.

Другое дело - магазинные соусы с избытком рафинированного растительного масла. Как пишет в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг, такой продукт она бы точно не взяла с собой на природу.

Особенно не стоит так экспериментировать, если "есть проблемы с поджелудочной и жиры не расщепляются", отметил онколог Иван Карасев в Telegram, посоветовав на шашлыках позаботиться о достаточном количестве клетчатки на столе (помидоры, огурцы, сладкий перец, всевозможная зелень).

Без клетчатки при обилии белков и жиров в пище слизистую ничего не "щекочет" и кишечник не реагирует должным образом, также отметил он.

Екатерина Янг уточнила, что добавлять постоявший несколько часов в тепле соус в пищу - слишком большие риски для здоровья. Стоит и это учитывать, собираясь на пикник.

Слишком много добавленного сахара, консервантов, красителей содержится к напитках, которые многие берут с собой на природу, чтобы запивать пищу. О губительном действии на организм сладких напитков известно достаточно.

"Приготовить домашний лимонад, морс или безалкогольный мохито совсем не сложно, это не занимает много времени", - отметила эндокринолог, объясняя, почему никогда не возьмет с собой на природу сок в пакете или газировку.

Стоит быть осторожнее и с рафинированными углеводами, предупредила врач. Так, магазинные снеки, хлебцы с добавками, белые багеты, булочки могут сильно перегрузить организм в ожидании шашлыка. Да и в принципе, чтобы обезопасить себя, сберечь сердце и сосуды, важно помнить и про количество в рационе простых углеводов.