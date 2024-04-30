Популярный блогер призвал всех переходить на сырое мясо. Почему он не прав

Врачи раскритиковали диету «печёночного короля» с YouTube. Бывший фармацевтический представитель Брайан Джонсон стал звездой YouTube и TikTok благодаря своему необычному рациону. 47-летний миллионер, сколотивший состояние на собственном блоге и протеиновых батончиках, пропагандирует употребление в пищу сырого мяса. Его аргументы просты: наши очень далёкие предки не жарили стейки и были полны сил. В чём он не прав?

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Бывший фармацевтический представитель Брайан Джонсон стал звездой YouTube и TikTok благодаря своему необычному рациону. 47-летний миллионер, сколотивший состояние на собственном блоге и протеиновых батончиках, пропагандирует употребление в пищу сырого мяса. Его аргументы просты: наши очень далёкие предки не жарили стейки и были полны сил. В чём он не прав?

Что пропагандирует Брайан Джонсон

«Печёночный король» (Liver King) — имя, под которым Джонсона знают в соцсетях, где у него, кстати, в общей сложности 9 млн подписчиков. Такое прозвище он дал сам себе в честь диеты, которой придерживается. Джонсон пропагандирует потребление сырого мяса и субпродуктов.

Блогер уверяет, что каждый день съедает примерно полкило сырой печени и запивает это протеиновым коктейлем. Помимо обычного сырого мяса в его рационе — хвост аллигатора, сырые бычьи лёгкие и эмбрион утиного яйца.

Подписчикам он советует придерживаться этого рациона, чтобы быть такими же мускулистыми, как он.

Что говорят врачи о диете «печёночного короля»

Джонсон утверждает, что сырая печень — источник важного витамина А. Это правда, но, когда этого витамина слишком много, он становится токсичным для организма, предупредил в разговоре с Daily Mail профессор диетологии британского Университета Рединга Гюнтер Кунле.

Норма витамина А для взрослых — 600–700 микрограммов (мкг) в день. В 30 г говяжьей печени содержится больше 2100 мкг этого витамина. Если регулярно есть больше 8000 мкг витамина А в день, организм может не выдержать, предупредил врач.

Что будет:

Сухость кожи;

Выпадение волос;

Ломкость ногтей;

Усталость;

Потеря аппетита;

Боли в костях и суставах.

Аналогично и с другими питательными веществами, которые присутствуют в печени — витамине В12, фолиевой кислоте и железе. Человеку нужно не так много этих микроэлементов в день, отметила представитель Ассоциации диетологов Великобритании Клэр Торнтон Вуд.

Не говоря уже о том, что термическая обработка мяса помогает предотвратить опасные инфекции, вроде сальмонеллёза, и заражение ленточным червём, отметил Дуэйн Меллор из Астонской медицинской школы питания и доказательной медицины. По его словам, приготовление пищи увеличило продолжительность человеческой жизни.

Какое мясо можно есть сырым

Некоторые виды мяса вообще нельзя употреблять в пищу в сыром виде. Это свинина и мясо птицы, отмечает гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В мясе свиней почти всегда есть личинки паразитов, а в курятине может быть кампилобактер и сальмонелла.

На свой страх и риск можно попробовать сырую говядину и баранину. Правда, по словам врача, если окажется, что мясо неправильно хранили или мариновали, можно подцепить бычьего цепня.