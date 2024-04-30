Daily Mail: бактерии, вызывающие токсоплазмоз, могут привести к шизофрении. Стартовал сезон шашлыков, и многие уже успели ими полакомиться. При выборе мяса важно оценить его свежесть и внешний вид, а также закупаться только в проверенных магазинах. Кроме того, необходимо довести блюдо до готовности. Дело в том, что иначе можно заполучить отравление бактериями Toxoplasma gondii.

Стартовал сезон шашлыков, и многие уже успели ими полакомиться. При выборе мяса важно оценить его свежесть и внешний вид, а также закупаться только в проверенных магазинах. Кроме того, необходимо довести блюдо до готовности. Дело в том, что иначе можно заполучить отравление бактериями Toxoplasma gondii.

Что за исследование

Учёные Карлова университета в Праге выяснили, что Toxoplasma gondii могут в долгосрочной перспективе вызывать ослабление памяти, проблемы с концентрацией внимания и провоцировать шизофрению, сообщила Daily Mail. В организм человека эти микроорганизмы попадают через сырое мясо, в основном свинину и баранину, а также от больных животных — как правило, с фекалиями кошек.

Считается, что опасность эти бактерии представляют только для беременных, у остальных людей организм справится без проблем. Другое дело, что токсоплазмы могут затаиться и жить в организме долгое время.

Так вот учёные провели эксперимент, в котором приняли участие 54 пациента, у которых в истории болезни были попытки самоубийства. В контрольную группу вошли 30 человек. У всех взяли кровь для проверки на заражение токсоплазмозом, а также провели неврологический тест.

Результаты

Специалисты выяснили, что у тех участников, у кого тест на инфекцию оказался положительным, вероятность совершить попытку самоубийства была в семь раз выше, чем у остальных. Плюс эксперты отметили, что те, кто переболел токсоплазмозом, медленнее отвечали и дольше думали над вопросами тестов. По их мнению, это признак ухудшения памяти и интеллекта.

Так что мясо лучше доводить до готовности, чтобы токсоплазмы точно погибли.

О том, почему лучше не лениться и мариновать мясо самостоятельно, а не покупать готовое в магазине, «Секрет» рассказал здесь.