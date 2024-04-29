Названа ошибка, которую совершают 96% переживших рак

Только 4% людей, переживших рак, полностью соблюдают текущие рекомендации Американского онкологического общества (ACS) по питанию и физической активности. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology.

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Ученые опросили девять тысяч пациентов из США, завершивших терапию рака. Об адекватном уровне физической активности сообщили 72%, об отсутствии ожирения — 68%, ели достаточно фруктов и овощей 12%, не употребляли алкоголь 50%. Лишь 4% участников придерживались всех четырех правил. В среднем же пациенты соблюдали две рекомендации.

Женщины, пожилые люди, чернокожие, более образованные с большей вероятностью соблюдали рекомендации онкологов.

Ученые отметили, что онкологам и терапевтам важно уделять достаточно внимания пониманию здорового образа жизни среди пациентов, завершивших курс лечения рака.

До этого врач рассказал, что растительная пища (зерна, орехи, фрукты и овощи) снижает риск развития рака кишечника. Также важно не переедать и избегать запоров.

Ранее ученые нашли связь между раком и аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы.