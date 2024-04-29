AstraZeneca признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз

Компания AstraZeneca признала, что ее вакцина против COVID-19 может вызвать редкое, но смертельное нарушение свертываемости крови. Британский фармацевтический гигант уже столкнулся с огромным количеством исков, поданных близкими тех, кто получил серьезные заболевания или умер в результате инъекции.

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Юристы, представляющие "десятки" коллективных исков, говорят, что стоимость некоторых дел их клиентов может достигать 25 миллионов долларов, и настаивают на том, что вакцина фармацевтической фирмы со штаб-квартирой в Кембридже является "дефектным продуктом", сообщает Daily Mail. AstraZeneca в феврале признала, что ее вакцина может "в очень редких случаях" провоцировать состояние, называемое тромбозом с синдромом тромбоцитопении или TTS.

Он может вызвать у пациентов образование тромбов, а также низкое количество тромбоцитов, что в некоторых случаях серьезно навредило тем, кто воспользовался вакциной, или даже привело к летальному исходу.

Потенциальное осложнение было указано в качестве возможного побочного эффекта с момента выпуска вакцины, но признание AstraZeneca в феврале стало первым случаем, когда фармацевтический гигант сделал это в суде, сообщает Telegraph.

На данный момент в Высокий суд Лондона подано 51 дело на общую сумму около 125 миллионов долларов, пишет издание. Одним из истцов является Джейми Скотт, ИТ-инженер и отец двоих детей, который получил необратимую черепно-мозговую травму, возникшую в результате тромба после того, как он получил вакцину в апреле 2021 года. Его жена Кейт заявила изданию, что надеется, что признание компании ускорит исход дела.

Вакцина AstraZeneca против COVID-19 была впервые одобрена для экстренного использования в декабре 2020 года. Согласно данным, собранным Британской фармацевтической службой, из 50 миллионов доз, введенных в стране во время пандемии коронавируса, 81 человек умер из-за тромбов, потенциально связанных с прививкой. Шансы на то, что у реципиента разовьется тромбоз в результате введения вакцины, оцениваются примерно в диапазоне 1 на 50 000, отмечается в публикации.