Невролог перечислила работающие методы снятия мигрени

Мигрень – хроническая головная боль, приступы которой мешают человеку нормально жить. Вылечить мигрень нельзя, однако существуют эффективные методы ее облегчения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, специалист кабинета лечения головной боли ЦКБ РАН Мария Шаповалова.

Если приступы частые, больше 5-8 раз в месяц, то врачи назначаю профилактическую терапию. Также при хронической мигрени могут помочь уколы ботокса в определенные точки лица и шеи, в частности, в область виска. Некоторые рекомендуют посетить остеопата или психолога, однако, по словам Шаповаловой, массаж или терапия у психолога не поможет избавиться от мигрени.