Нейропсихолог: кто это и в каких случаях к нему обращаться

Наше состояние здоровья во многом зависит от того, как работает мозг, есть ли какие-либо нарушения его функций, присутствует ли в жизни человека стресс, расстройства памяти, внимания. Вопросами здоровья мозга занимается нейропсихолог. Он помогает поддерживать мозг и восстанавливать его функции.

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Подробнее объясняет нейропсихолог, детский специальный психолог Юлия Полукарова:

"Нейропсихолог - это специалист, изучающий индивидуальные закономерности развития высших психических функций у человека. Он описывает возможные дефициты той или иной функции (мышления, речи, внимания, восприятия, памяти), а также исследует различные феномены психики опережающего развития: способность к запоминанию большого массива данных (гипермнезию), способность воспринимать окружающий мир в виде синестезий, а также савантизм и др. феномены".

По словам Юлии Полукаровой, нейропсихолог "проводит нейропсихологическую диагностику, во время которой предъявляет для выполнения набор заданий и тестов (проб). После того, как он провел диагностику, он пишет заключение, где описывает дефициты, если они есть, а также сильные стороны человека, на которые следует опираться при дальнейшей работе.

Затем нейропсихолог выделяет коррекционные мишени, в соответствии с которыми подбирает нейрокоррекционную программу. Она может быть как когнитивная — решение различных задач, письмо, нахождение ошибок или работа с составлением историй и их пересказом, либо сенсомоторной, где специалист использует различные двигательные упражнения для улучшения контроля за своим движением, улучшением внимания, серийной организации движений и др.".

Клинический психолог и преподаватель психологии Виктория Драчкова дополняет: "К взрослым нейропсихологам обращаются после инсультов, черепно-мозговых травм, удаления новообразований головного мозга и других повреждений. Чаще всего пациенты с подобными повреждениями сталкиваются с ослаблением памяти и внимания, нарушениями речи, мышления, трудностями с ориентацией в пространстве и планированием собственной деятельности. В этом случае специалист может провести диагностику для выявления поврежденных и сохранных функций, разработать реабилитационную программу, провести ряд занятий и дать рекомендации по самостоятельному выполнению упражнений.Область работы детских нейропсихологов несколько шире. Помимо повреждений головного мозга, у детей может наблюдаться несформированность некоторых функций. Если при повреждении уже сформированных функций разрабатывается лан реабилитации, то в случае несформированности функций речь идет о разработке коррекционной программы".

Нейропсихологи действительно работают и со взрослыми, и детьми, только по разным вопросам. Те проблемы, с которыми нейропсихолог может помочь справиться ребёнку, перечислила Юлия Полукарова.

Детский нейропсихолог работает с трудностями обучения ребенка в школе, например, плохой успеваемостью. Нейропсихолог проводит диагностику, выясняет причину плохой успеваемости, например, снижена способность к запоминанию. И разрабатывает для ребенка индивидуальную программу по коррекции этих трудностей.Также нейропсихолог работает с детьми с нарушениями развития, определяет актуальный уровень развития ребенка, его ближайшую зону развития и проводит нейрокоррекционную работу. Для детей с разными типами нарушений, она может длиться от 3‑х месяцев до года и дольше.Также нейропсихолог проверяет нейромоторную готовность к школе, он оценивает сформированность навыков ребенка, перед тем как тот пойдет в первый класс.К детскому нейропсихологу стоит обращаться в следующих случаяху ребенка имеются трудности обучения — он не запоминает материал, плохо читает (во втором классе), плохо пишет, почерк непонятный, не может решать примеры и задачизадержка развития речи, либо задержка психического развитиятрудности с концентрацией внимания, его устойчивостью.

Ребёнок быстро отвлекаетсятрудности самоконтроля: он часто зол и агрессивен, либо часто плачет и не может успокоитьсяребенок не может долго усидеть на одном месте, часто вскакивает, быстро теряет интерес к игре или заданиютрудности с координатацией движения, ловкостью и реакцией, ребёно часто падает, не видит перед собой предметы (при хорошем зрении), неловкий, часто роняет и разбивает предметыребенок быстро устает, выглядит все время истощенным и утомленным, ему тяжело долго сидеть и слушать учителя, под конец урока он лежит на парте или под нейотсутствие у ребёнка интереса к чему-либо.Часто нейропсихолог работает совместно с другими специалистами психологом, логопедом, дефектологом, сурдологом. В такой комплексной коррекционной работе эффективность занятий повышается.