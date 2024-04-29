Как проводят сложные операции по восстановлению слуха в Армении

В Армении действует программа, по которой детям и взрослым помогают вернуть слух. Сложную операцию по установке электронного устройства, которое дает возможность слышать, проводит выдающийся американский отоларинголог Акира Ишаяма. Как вживляют имплантат и проходит послеоперационная реабилитация, узнала корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.

«Для нас было очень важно использовать те же технологии, что и в Америке. Благодаря им мы можем точно определить, какой участок поврежден, и вживить имплантат точно в эту зону. Главная цель – вывести эту программу на общереспубликанский уровень и сделать ее доступной абсолютно всем», – рассказал профессор университетской клиники в Лос-Анжелесе Акира Ишаяма.

Как принять участие в программе? Есть ли возможность сделать операцию бесплатно? И как дети и взрослые учатся слышать и говорить, узнаем в программе «Специальный репортаж».