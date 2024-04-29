На Урале создали инновационную керамику для коронок и имплантатов

Ученые из Уральского федерального университета и Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН разработали инновационную керамику на основе диоксида циркония для медицинского применения. Это материал для изготовления стоматологических коронок и имплантатов, который по своим характеристикам сравним с лучшими мировыми образцами.

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«Мы давно работаем над созданием керамики из диоксида циркония. Так как сейчас в нашей стране сложности с поставкой импортных материалов, мы должны в кратчайшие сроки наладить выпуск отечественных материалов», — цитирует научного руководителя ИВТЭ УрО РАН Юрия Зайкова пресс-служба УрФУ.

Разработанная технология позволяет получать пресс-порошок для создания керамических заготовок, из которых затем формируются коронки и имплантаты. Прочность получаемой керамики гарантированно составляет не менее 900 МПа, что обеспечивает высокий уровень надежности и долговечности изделий. Планируется, что к 2027 году производство порошка будет масштабировано до 10 тонн в год.