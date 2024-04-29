Россиянам объяснили, чем опасен высокий гемоглобин

Высокий уровень гемоглобина может говорить об онкологических заболеваниях.

Как пишет «Газете.Ru», к характерным признакам высокого уровня относятся снижение работоспособности, сонливость и утомляемость, головокружения, а также боли в животе, суставах и голове. Еще одним симптомом являются обширные гематомы, возникающие даже после незначительного ушиба.

«Повышенный уровень белка гемоглобина не обязательно говорит о болезни. В норме такое состояние обнаруживается у альпинистов, летчиков, людей, которые живут высоко в горах, а также у курильщиков — так организм пытается компенсировать нехватку кислорода», — рассказала терапевт Эльзара Темирбаева.

Иногда уровень увеличивается из-за обезвоживания или пищевого отравления, добавила врач. Однако в некоторых случаях высокий гемоглобин говорит о патологии.

Среди возможных причин повышенного гемоглобина могут быть заболевания кроветворной системы, сердечная и дыхательная недостаточность, некоторые онкологические заболевания (рак надпочечников, почек, печени), перегрузка железом. Иногда высокая концентрация гемоглобина может говорить о переизбытке витаминов группы B — B6 и B12.

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