Врач раскрыл план действий после укуса энцефалитного клеща

Если присосавшийся к человеку клещ после исследования оказался энцефалитным, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу-инфекционисту, посоветовал в эфире радиостанции «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, максимальный срок до начала лечения — это 7–14 дней. Вирусолог отметил, что врач может назначить в качестве лечения иммуноглобулин.

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Если произошло присасывание клеща, а в последующем было установлено, что это клещ, который заражён вирусом клещевого энцефалита, то в целом есть максимально две недели. А вообще семь — десять дней. В течение недели следует предпринять необходимые действия, направленные на профилактику. То есть выпить иммуноглобулин профилактический, соответственно, это консультация с врачом-инфекционистом, — сказал он.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова профессор Владимир Никифоров предупредил, что клещи имеют способность присасываться «безболезненно». Он пояснил, что в слюне этих членистоногих содержится анестезирующее вещество, что делает их укусы практически незаметными. По словам инфекциониста, человек может не заметить наличие клеща на коже. Никифоров при этом заверил, что клещевой энцефалит не является распространенным заболеванием в Москве и Подмосковье.

До этого стало известно, что клещей можно подцепить в смешанных и лиственных лесах, где есть густая трава. Уточнялось, что паразиты любят места, сохраняющие влажность. Также клещи часто собираются у обочин лесных дорожек и троп. Их привлекает запах людей и животных, которые ходят по этим дорожкам. Кроме того, есть отдельный вид клещей, обитающих на лугах. Они поджидают жертву, прячась в густой траве.