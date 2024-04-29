Названы самые частые травмы россиян на майских праздниках

В 2022-м и 2023 году в первой декаде мая россияне чаще всего сталкиваются с травмами на дачных участках, а также зарабатывают ожоги из-за неправильного обращения с жидкостью для розжига. Такими данными с «Газетой.Ru» страховой компании «Росгосстрах».

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Отмечается, что на первую декаду мая за два прошлых года приходилась приблизительно треть месячного объема обращений по страховым случаям. Чаще всего россияне на даче получают растяжения, раны и ссадины. Кроме ожогов от жидкости для розжига они могут заработать ожог из-за ошпаривания кипятком, например, в бане.

Также в прошлом году вдвое выросло количество травм, полученных при катании на самокатах. Это может быть связано с ростом популярности этих транспортных средств. При этом в целом число таких обращений по полисам страхования от несчастных случаев невелико.

В страховой компании добавили, что большинство программ не покрывает алкогольное или наркотическое опьянение, а также переедание, способное спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или печени и травмы, произошедшие при занятиях опасными видами спорта. Поэтому вышеперечисленные случаи не входят в статистику «Росгосстраха».

Ранее эксперты компании «Роквул» призвали россиян по приезде на дачу на майские праздники проверить состояние дома, не ограничиваясь беглым внешним осмотром. Во избежание пожара необходимо также проверить электрооборудование и надежность системы заземления.