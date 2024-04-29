Названы три заболевания, с которыми можно спутать инсульт

При диагностировании инсульта важно не спутать его с рассеянным склерозом, мигренью и эпилепсией, которые могут вызывать схожие симптомы.

Как рассказал невролог Александр Кружалов, мигрень у некоторых людей протекает с аурой, которая может проявляться как выпадение поля зрения, его искажение, потеря или искажение речи, нарушение чувствительности или развитие слабости в конечностях, головокружение, шаткость при ходьбе, двоение в глазах или нарушение глотания.

«При мигрени эти симптомы полностью проходят в момент начала головной боли», — добавил невролог.

Приступ эпилепсии также может привести к временным нарушениям, характерным для инсульта. Другим заболеванием, похожим по симптомам на инсульт, является рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее белое и серое вещество головного мозга, пишет "Газета.ру".

Из-за того, что рассеянный склероз поражает разные участки мозга, он может вызывать неврологические нарушения, характерные для инсульта.

Ранее «СП» писала о том, что чаще всего утренние отеки под глазами вызваны различными нарушениями в питании, режиме или методах ухода за собой.