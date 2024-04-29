Психолог назвал способ борьбы с депрессией и деменцией

По мнению специалиста, красивые, ритмичные движения тела влияют на физическое и психическое здоровье человека, а также стимулируют мозговую деятельность.

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Танцы помогают вырабатывать эндорфины для борьбы с депрессией и тревожностью.

Регулярное ими занятие улучшает психологическое благополучие, настроение, делает человека более уверенным в себе.

Осваивание новых танцевальных движений и стилей улучшает способность мозга запоминать информацию, что может помочь в предотвращении деменции в будущем, пишет transsibinfo.com.

Ранее невролог Чупанова назвала группы людей с повышенным риском развития деменции.