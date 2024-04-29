Последствия COVID-19 могут сказаться на здоровье уже через год

Специалисты Калифорнийского университета, основываясь на проведенных многочисленных опросах переболевших, утверждают, что те, кто тяжело перенес коронавирус, впоследствии имели стойкие физические расстройства (57 %), респираторные (49 %), когнитивные (15 %) и психические нарушения (24 %).

Около 80 % из них так и не смогли через год после болезни вернуться в привычное состояние, пишет Critical Care Medicine.

Впрочем, уточняется: любое критическое заболевание (не только COVID-19), несет подобные последствия, устранить которые поможет мультидисциплинарная реабилитация.

Ранее сообщалось, что в Омске растет заболеваемость коронавирусом.