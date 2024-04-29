Врач назвала малоизвестный симптом болезни почек

Эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине», заведующая нефрологическим отделением Клиник СамГМУ Елена Парабина в интервью с RT предупредила о возможных симптомах заболеваний почек, таких как необоснованная слабость и потеря аппетита.

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Основные симптомы, на которые следует обратить внимание, — боли в области поясницы, изменение цвета мочи и отёки. Врач предупреждает, что на ранних стадиях заболевания почек часто остаются недиагностированными из-за отсутствия соответствующих медицинских обследований.

Парабина отмечает, что важно проводить регулярные обследования, включая анализы мочи и крови, а также ультразвуковое исследование почек, чтобы своевременно выявить и предотвратить проблемы с почками.

Специалист подчеркивает, что для профилактики заболеваний почек важно следить за диетой, ограничивая употребление соли и белка, а также поддерживать здоровый образ жизни.

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