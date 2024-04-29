Для того, чтобы снизить вероятность рака кишечника, важно следить за рационом. По словам онкохирурга, химиотерапевта Антона Иванова, в рационе обязательно должны присутствовать злаковые, цельнозерные продукты, бобовые, овощи и зелень.

«Растительная пища значительно снижает риск онкологии прямой и толстой кишок», - сообщил врач.

Также пища должна быть богата витаминами А, С, Е, бета-каротином, селеном, фолиевой кислотой, фитоэстрогенами и флавоноидами.

При этом порции должны быть такими, чтобы не перегружать ЖКТ, не переедать и не допускать развития запоров.

Иванов напомнил, что чаще всего причиной последнего становятся блюда, содержащие животные жиры, подверженные сильно обработке, пишет «Газета.Ру».

Напомним, ранее стало известно, что ключевую роль в противостоянии опухолям в печени играет белок, связывающий жирные кислоты 5 (FABP5). В перспективе маркировка FABP5 позволит отслеживать и лечить онкологию печени гораздо эффективнее.