Женщин предупредили о вреде некоторых способов контрацепции

Некоторые методы контрацепции могут быть опасны для здоровья, предупредил женщин сексолог Андрей Булах. Врача цитирует e1.ru.

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По словам Булаха, к потенциально приносящим вред способам предохранения относится экстренная контрацепция, поскольку в этом случае женщина получает слишком высокую дозу гормонов.

«Могут быть сбои, нарушения менструального цикла. Если у женщин на фоне приема гормональной контрацепции начинаются изменения желания, то это повод проконсультироваться со специалистом про то, насколько данный препарат может повлиять на здоровье», — объяснил он.

Булах подчеркнул, что сейчас существуют контрацептивы, которые в меньшей степени влияют на либидо. Врач посоветовал женщинам обращаться к гинекологу, чтобы определить, какие варианты контрацепции можно использовать и какие препараты не повлияют на сексуальное желание.

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