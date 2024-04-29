Невролог назвала группы людей с повышенным риском развития деменции

По словам врача-невролога Разият Чупановой, говорить о деменции можно, если у человека наблюдается снижение мыслительных функций, ухудшается память, он начинает забывать уже приобретенные навыки и не может усвоить новые, снижается внимание, аналитические способности, ухудшается ориентация в пространстве.

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Чупанова уточнила, что риск развития деменции особенно высок в группе людей, чьи родственники сталкивались с данной патологией, у людей старше 65 лет, а также тех, у кого диагностирована болезнь Альцгеймера.

На последний приходится не менее половины случаев, уточнила врач в разговоре с «Газетой.ру».

Сосудистая деменция, которая возникает вследствие нарушения мозгового кровообращения, сердечно-сосудистых или системных заболеваний, инсульте, встречается реже.

Еще одна причина, по которой может развиться деменция - болезнь Паркинсона, а также при наличии рассеянного склероза.

Чтобы снизить вероятность развития деменции врач рекомендует наладить сон, восполнить дефицит витаминов, гормонов и других веществ, следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что между когнитивными способностями человека и здоровьем печени есть прямая связь.

Также ученые выяснили, что старение мозга ускоряют ожирение и бедность, а люди, проживающие близко к паркам, скверам и другим зелёным зонам, меньше подвержены риску деменции.