Малоизвестный признак сердечной недостаточности можно обнаружить на ногах

Проблемы с сердцем у многих ассоциируются с болью в груди и одышкой. Однако, как отмечают специалисты клиники Майо в США, на сердечную недостаточность могут указывать признаки в ногах.

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В частности, предупреждающим сигналом является отёк ног, который поражает ступни и лодыжки.

Застойная сердечная недостаточность приводит к тому, что одна или обе нижние камеры сердца перестают хорошо перекачивать кровь. В результате кровь может скапливаться в ногах, лодыжках и ступнях, вызывая отёки.

Если отёк ног не проходит в течение нескольких дней или ухудшается, вам нужно обратиться к врачу.