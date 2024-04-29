Врач предупредила о развитии рака из-за шашлыка

Для приготовления более диетического варианта шашлыка следует выбирать курицу или индейку. Кроме того, следует убирать поджаренную корочку. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

— Они не только богаты белком, но и легко усваиваются организмом. В курице содержится большое количество витаминов группы В, А, Е, D, железо, цинк, много аминокислот. Индейка также содержит витамины группы В, множество минеральных веществ, — пояснила специалист.

При этом сделать шашлык вреднее может поджаренная корочка, в которой содержатся канцерогены. Употребление их в большом количестве может спровоцировать онкологию, заключила Утюмова беседе с RT.

В майские праздники главным блюдом любого застолья является шашлык. Однако не всем людям разрешено есть его в больших количествах. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, при каких заболеваниях противопоказан шашлык.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, шашлык — это обычное мясо в маринаде и специях, приготовленное на огне. Поэтому здоровому человеку такая пища не навредит, но есть те, кому не рекомендовано его есть.