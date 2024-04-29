В ФМБА заявили, что в России поддерживают неснижаемый запас компонентов крови
Неснижаемый запас компонентов крови поддерживается во всех учреждениях службы крови России, в случае ЧП резервов хватит для большого числа пострадавших. Об этом ТАСС сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.
"Во всех учреждениях службы крови поддерживается неснижаемый запас компонентов крови. На случай чрезвычайных ситуаций при необходимости резервы немедленно обеспечат потребность для лечения весьма большого количества пострадавших. Именно резерв - ранее заготовленные от регулярных доноров компоненты крови, прошедшие лабораторную диагностику, - переливаются в первую очередь", - сказала она.
По словам Эйхлер, на постоянном хранении находится и готово к выдаче в любой момент 19 тыс. л эритроцитсодержащих компонентов, 7,5 тыс. л замороженных в криохранилище эритроцитсодержащих компонентов, в основном редких групп и фенотипов, а также 450 тыс. л плазмы.
"Каждый день большое количество пациентов нуждается в проведении трансфузионной помощи. Среди них - роженицы, пострадавшие в ходе дорожно-транспортных происшествий, ожоговые больные, лица с онкологическими заболеваниями и болезнями свертывающей системы и многие другие. Именно поэтому важно, чтобы запасы компонентов донорской крови пополнялись своевременно, а доноры приходили в учреждения службы крови регулярно. Это позволяет обеспечивать медицинские организации в полном объеме", - рассказала она.