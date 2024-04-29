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В ФМБА заявили, что в России поддерживают неснижаемый запас компонентов крови

Неснижаемый запас компонентов крови поддерживается во всех учреждениях службы крови России, в случае ЧП резервов хватит для большого числа пострадавших. Об этом ТАСС сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Ольга Эйхлер.

В ФМБА заявили, что в России поддерживают неснижаемый запас компонентов крови
© РИА Новости
"Во всех учреждениях службы крови поддерживается неснижаемый запас компонентов крови. На случай чрезвычайных ситуаций при необходимости резервы немедленно обеспечат потребность для лечения весьма большого количества пострадавших. Именно резерв - ранее заготовленные от регулярных доноров компоненты крови, прошедшие лабораторную диагностику, - переливаются в первую очередь", - сказала она.

По словам Эйхлер, на постоянном хранении находится и готово к выдаче в любой момент 19 тыс. л эритроцитсодержащих компонентов, 7,5 тыс. л замороженных в криохранилище эритроцитсодержащих компонентов, в основном редких групп и фенотипов, а также 450 тыс. л плазмы.

"Каждый день большое количество пациентов нуждается в проведении трансфузионной помощи. Среди них - роженицы, пострадавшие в ходе дорожно-транспортных происшествий, ожоговые больные, лица с онкологическими заболеваниями и болезнями свертывающей системы и многие другие. Именно поэтому важно, чтобы запасы компонентов донорской крови пополнялись своевременно, а доноры приходили в учреждения службы крови регулярно. Это позволяет обеспечивать медицинские организации в полном объеме", - рассказала она.
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