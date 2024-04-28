Как работает наркоз в стоматологии и как выбрать клинику

Обезболивание в стоматологии играет важную роль, поскольку процедуры часто связаны с неприятными ощущениями и сильным стрессом. Применение различных видов анестезии позволяет устранить боль и страх, делая лечение зубов максимально комфортным и безопасным. О методах, которые помогают снизить чувствительность и избавиться от тревоги во время визита в клинику, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

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Наркоз в стоматологии: когда и зачем он применяется?

Нужно разобраться, что скрывается за этим понятием. Наркоз — состояние, глубокого сна, в которое пациент вводится искусственно. При этом сознание полностью отключается, мускулатура расслаблена, человек ничего не чувствует и не помнит происходящего. Этот эффект создается и поддерживается анестезиологом для успешного проведения болезненных манипуляций. В стоматологической практике чаще всего применяются два вида общей анестезии — внутривенный и масочный.

У такого воздействия должны быть серьезные медицинские показания, в числе которых наличие общих и психических расстройств, аллергических реакций на препараты для местного обезболивания, склонность к рвотному рефлексу. Масочный наркоз нередко используется при лечении маленьких пациентов, -

Однако главным фактором при применении общей анестезии являются стрессовое состояние и сильная боязнь стоматологических процедур. Это вполне можно понять, ведь не каждый человек способен справиться с негативными эмоциями и легко перенести боль.

Особенности лечения детей под наркозом

Откуда берется страх перед лечением зубов? Самая распространенная причина возникновения фобии — неудачный опыт в прошлом, который обязательно нужно учитывать. Поэтому очень важно, чтобы ребенок не испытывал стресса и боли, когда он впервые попадает в стоматологическое кресло.

Напрасно некоторые родители легкомысленно относятся к молочным зубам, не считая нужным искать хорошую клинику для малыша. В итоге у человека на всю жизнь формируется панический страх перед стоматологами: он постоянно откладывает решение проблем полости рта и рискует своим здоровьем.

Если на приеме ребенок капризничает, а врач утверждает, что его необходимо лечить под общим наркозом, не стоит сразу соглашаться на это. Попробуйте обратиться к другому специалисту, который сможет найти правильный подход к маленькому пациенту, и все закончится прекрасно.

Что делать, если уговорить и успокоить малыша не получается? В этом случае следует найти медицинскую организацию с лицензией на лечение детей под наркозом. В такой клинике должна работать целая команда профессионалов, в которой есть детский стоматолог, анестезиолог, реаниматолог и медсестра с хорошим опытом в этой сфере.

Седация: плюсы и минусы

Взрослым пациентам, которые испытывают боязнь стоматологических процедур, предлагается другой вид воздействия — седация. Это метод, который используется для управления стрессом и дискомфортом во время проведения необходимых манипуляций.

Легкий медицинский сон эффективно снижает тревогу, хотя пациент находится в сознании. Он ощущает прикосновения, реагирует на речь, самостоятельно дышит, может двигаться. В качестве дополнительной меры обезболивания используется местная анестезия. Метод помогает не только при страхе, но и при проведении длительных процедур и склонности к рвотному рефлексу. Седация отличается более мягким действием на нервную систему, тогда как наркоз полностью отключает сознание, -

Конечно, доктору гораздо проще работать со спокойным и расслабленным пациентом. После лечения у человека не остается негативных впечатлений от визита к стоматологу. Он не испытывает неприятных чувств и в будущем не станет избегать посещения клиники, что поможет предотвратить множество заболеваний полости рта.

Как и у большинства видов обезболивания, у седации есть свои недостатки:

Около часа после воздействия пациент должен оставаться под присмотром врача.

Процедура предполагает использование дорогостоящих медикаментов, поэтому и само лечение будет недешевым.

Перед седацией требуется проконсультироваться с врачом-анестезиологом и сдать ряд анализов. Это поможет исключить риски, связанные с введением человека в это состояние.

Надо понимать, что седация не может полностью заменить анестезию.

Как не ошибиться с выбором клиники?

Если лечение зубов под наркозом — единственный возможный для вас выход, важно найти подходящую клинику:

учреждение должно иметь соответствующую лицензию в данной сфере. Необходимо учесть, что администрация обязана предоставить документацию по первому требованию клиента. В противном случае лучше не рисковать своим здоровьем и поискать другие варианты;

в организации должны быть сертификаты на лекарственные средства для наркоза, специальное оборудование для проведения анестезии, дефибриллятор, аппарат ИВЛ, медтехника для контроля за жизненно важными показателями;

анестезия может проводиться только опытными специалистами в соответствии со стандартами безопасности;

перед применением наркоза врач обязан оценить медицинскую историю пациента, чтобы убедиться, что манипуляция безвредна для него.

Наркоз в стоматологии необходим для уменьшения стресса, повышения эффективности работы врача, обеспечения безопасности и улучшения опыта лечения зубов. Перед такой процедурой стоит обязательно взвесить все за и против и строго следовать медицинским рекомендациям.