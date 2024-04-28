Врачи развеяли самые популярные мифы о клещах

В Кировской области с наступлением тепла активизировались клещи, переносчики опасных заболеваний. Врачи Центра травматологии развеяли мифы о клещах и предостерегли от них.

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Клещи активны не только летом, первые кровопийцы появляются уже в конце марта, а пик их активности приходится на май-июнь, продолжаясь до ноября.

Многие ошибочно считают, что клещи живут на деревьях, но на самом деле они обитают в траве, почве и лесной подстилке, всегда атакуя снизу. Наиболее вероятными местами нападения клещей являются лесопарковые зоны, дачные участки и даже городские парки.

Репелленты лишь отпугивают клещей, но не являются надежной защитой. Для защиты от клещей необходимо использовать акарицидные средства, которые наносятся на одежду, а не на кожу.

Нельзя пытаться вытаскивать клеща маслом или вазелином, это может привести к углублению его в кожу. Клещей следует удалять осторожно в медицинском учреждении или самостоятельно с помощью нити. Оставшиеся части клеща нужно удалить и обработать ранку йодом.